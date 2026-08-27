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Польша. Экстракласса
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Гурник
Рафал Яницки
Статистика
€ 300 тыс
Рафал Яницки - статистика
Гурник
5 июля 1992 (34)
#26 | Защитник
191 см
Польша
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
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Польша. Экстракласа 2025/2026
Польша. Экстракласа 2024/2025
Польша. Экстракласа 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
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Гурник
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Ференцварош
1 : 0
05.08.2026
Гурник
1' - 90'
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