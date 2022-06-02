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    Эли Даса - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Эли
    Фамилия Даса
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 169
    Вес 62
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Краснодар 3:1 Динамо Россия. Премьер-лига, 19 тур
    19'
    05.03.2023 1' - 90' Динамо 1:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    01.03.2023 1' - 90' Динамо 1:1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 1' - 90' Крылья Советов 2:1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    15.02.2023 1' - 90' ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    31'
    12.02.2023 1' - 90' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Израиль 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2022 1' -90' Израиль 2:1 Албания
    13.06.2022 1' -90' Исландия 2:2 Израиль
    67'
    10.06.2022 1' -90' Албания 1:2 Израиль
    02.06.2022 1' -90' Израиль 2:2 Исландия
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