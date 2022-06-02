Эли Даса - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Эли
|Фамилия
|Даса
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|169
|Вес
|62
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Эли
|Фамилия
|Даса
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|169
|Вес
|62
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|3:1
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|19'
|05.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|1' - 90'
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|31'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи