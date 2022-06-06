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    Джошгун Диниев - статистика

    #91 | Полузащитник
    Имя Джошгун
    Отчество Шахин оглы
    Фамилия Диниев
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 169
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.06.2022 59' -90' Азербайджан 2:0 Белоруссия
    10.06.2022 Был в запасе Азербайджан 0:1 Словакия
    06.06.2022 Был в запасе Белоруссия 0:0 Азербайджан
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