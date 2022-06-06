Джошгун Диниев - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Джошгун
|Отчество
|Шахин оглы
|Фамилия
|Диниев
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|169
|Вес
|62
|Имя
|Джошгун
|Отчество
|Шахин оглы
|Фамилия
|Диниев
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|169
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.06.2022
|59' -90'
|Азербайджан
|2:0
|Белоруссия
|10.06.2022
|Был в запасе
|Азербайджан
|0:1
|Словакия
|06.06.2022
|Был в запасе
|Белоруссия
|0:0
|Азербайджан