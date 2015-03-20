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    Сергей Шагинян - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Нерсикович
    Фамилия Шагинян
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Родной город Мытищи
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 1997 (26 лет)
    Рост 181
    Вес 73
    Статистика по турнирам
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