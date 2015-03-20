Сергей Шагинян - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Нерсикович
|Фамилия
|Шагинян
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мытищи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1997 (26 лет)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Нерсикович
|Фамилия
|Шагинян
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мытищи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1997 (26 лет)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|23.05.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|5:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|15.05.2015
|77' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|5:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|82'
|03.05.2015
|90' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|4:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|5:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|08.04.2015
|89' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|4:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.03.2015
|75' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)