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    Павел Овчинников - статистика

    #98 | Вратарь
    Имя Павел
    Отчество Владимирович
    Фамилия Овчинников
    Команда Ноа
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 марта 1998 (24 года)
    Рост 187
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.2021 1' -89' КуПС (Купио) 5:0 Ноа (Ереван)
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