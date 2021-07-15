Павел Овчинников - статистика
#98 | Вратарь
|Имя
|Павел
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Овчинников
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 марта 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Имя
|Павел
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Овчинников
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 марта 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2021
|1' -89'
|КуПС (Купио)
|5:0
|Ноа (Ереван)