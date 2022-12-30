Гонсало Пасьенса - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Пасьенса
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Пасьенса
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|87' - 90'
|Сельта
|3:0
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|13
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|87' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|20.01.2023
|67' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Сельта (Виго)
|13.01.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.01.2023
|1' -46'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Сельта (Виго)
|30'
|30.12.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.11.2022
|1' -65'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|53'
|05.11.2022
|57' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|29.10.2022
|89' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|24.10.2022
|65' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|16.10.2022
|79' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.10.2022
|83' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Сельта (Виго)
|02.10.2022
|56' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|26.08.2022
|77' -90'
|Жирона (Жирона)
|0:1
|Сельта (Виго)
|20.08.2022
|1' -69'
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|13.08.2022
|1' -70'
|Сельта (Виго)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|63'