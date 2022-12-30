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    Гонсало Пасьенса - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Гонсало
    Фамилия Пасьенса
    Команда Сельта
    Состав Основной
    Родной город Порту
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 августа 1994 (28 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 87' - 90' Сельта 3:0 Райо Вальекано Испания. Примера, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Сельта 3:0 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 13 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 87' -90' Сельта (Виго) 3:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    26.02.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    18.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Сельта (Виго)
    12.02.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    04.02.2023 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:4 Сельта (Виго)
    29.01.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    20.01.2023 67' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Сельта (Виго)
    13.01.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    06.01.2023 1' -46' Эльче (Эльче) 0:1 Сельта (Виго)
    30'
    30.12.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Севилья (Севилья)
    10.11.2022 1' -65' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Сельта (Виго)
    53'
    05.11.2022 57' -90' Сельта (Виго) 1:2 Осасуна (Памплона)
    29.10.2022 89' -90' Альмерия (Альмерия) 3:1 Сельта (Виго)
    24.10.2022 65' -90' Сельта (Виго) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    16.10.2022 79' -90' Сельта (Виго) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    09.10.2022 83' -90' Барселона (Барселона) 1:0 Сельта (Виго)
    02.10.2022 56' -90' Сельта (Виго) 1:0 Бетис (Севилья)
    26.08.2022 77' -90' Жирона (Жирона) 0:1 Сельта (Виго)
    20.08.2022 1' -69' Сельта (Виго) 1:4 Реал (Мадрид)
    13.08.2022 1' -70' Сельта (Виго) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    63'
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