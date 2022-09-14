Евгений Гошев - статистика
#97 | Вратарь
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Гошев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|197
|Вес
|85
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Гошев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|197
|Вес
|85
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Был в запасе
|Сочи
|0:4
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ахмат
|3:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|3
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.11.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|28.09.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)