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    Евгений Гошев - статистика

    #97 | Вратарь
    Имя Евгений
    Отчество Николаевич
    Фамилия Гошев
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 июня 1997 (25 лет)
    Рост 197
    Вес 85
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 Был в запасе Сочи 0:4 Оренбург Россия. Премьер-лига, 19 тур
    04.03.2023 Был в запасе Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 3 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    23.11.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.10.2022 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
    28.09.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо (Москва)
    14.09.2022 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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