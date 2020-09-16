Александр Мосунов - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Мосунов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Мосунов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2020
|1' -90'
|Звезда (Пермь)
|0:1
|Сочи (Сочи)