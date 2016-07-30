Андрей Шигорев - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шигорев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шигорев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|79' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:2
|Рубин (мол) (Казань)
|25.11.2016
|78' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.11.2016
|85' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.08.2016
|87' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.08.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.07.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)