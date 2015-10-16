Дмитрий Соколов - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Соколов
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Соколов
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|06.05.2016
|89' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.04.2016
|70' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|23.04.2016
|59' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:4
|Динамо (мол) (Москва)
|15.04.2016
|77' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|87'
|08.04.2016
|1' -27'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.04.2016
|73' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|83'
|18.03.2016
|64' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|05.03.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.10.2015
|50' -66'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|ЦСКА (мол) (Москва)