Аюб Магамаев - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Аюб
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Магамаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Имя
|Аюб
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Магамаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2017
|84' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|25.11.2016
|88' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:4
|Томь (мол) (Томск)
|29.10.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.10.2016
|67' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|90'
|16.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|24.09.2016
|74' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.09.2016
|85' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)