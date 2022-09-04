Иван Зотько - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Зотько
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Иван
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Зотько
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2022
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|14.11.2022
|46' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.10.2022
|71' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|04.09.2022
|80' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Львов (Львов)