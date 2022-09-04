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    Иван Зотько - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Зотько
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июля 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Вес 70
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2022 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Днепр-1 (Днепр)
    14.11.2022 46' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.10.2022 71' -90' Александрия (Александрия) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    04.09.2022 80' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Львов (Львов)
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