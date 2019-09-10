Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Греция. Суперлига 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009