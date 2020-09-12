Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2026/2027 Англия. Премьер-лига 2026/2027 Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015