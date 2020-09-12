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АПЛ 2026/2027
Команды
Фулхэм
Кенни Тете
Статистика
€ 8 млн
Кенни Тете - статистика
Фулхэм
9 октября 1995 (30), Амстердам
#2 | Защитник
180 см
Нидерланды
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ливерпуль
0 : 0
12.09.2026
Фулхэм
63' - 90'
81'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Фулхэм
3 : 0
27.08.2026
Уимблдон
1' - 90'
42'
48'
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Команда
И
Г
П
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К
Фулхэм
1
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Фулхэм
3 : 0
27.08.2026
Уимблдон
1' - 90'
42'
48'
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