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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Мьеллбю
Том Петтерссон
Статистика
€ 200 тыс
Том Петтерссон - статистика
Мьеллбю
25 марта 1990 (36)
#24 | Защитник
190 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Мьеллбю
0 : 3
20.09.2026
ГАИС
1' - 90'
50'
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
АИК
1 : 1
16.09.2026
Мьеллбю
70' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Мьеллбю
1 : 4
07.09.2026
Гетеборг
1' - 46'
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
Мьеллбю
0 : 2
03.09.2026
Юргорден
1' - 90'
67'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Юргорден
4 : 0
31.08.2026
Мьеллбю
1' - 90'
Статистика по турнирам
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Лига чемпионов 2026/2027
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
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Товарищеские матчи 2015
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И
Г
П
Ж
К
Мьеллбю
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Мьеллбю
0 : 1
20.08.2026
Зальцбург
1' - 90'
90'
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