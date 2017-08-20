Симоне Паломби - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Паломби
|Команда
|Порденоне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тиволи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Паломби
|Команда
|Порденоне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тиволи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2017
|1' -67'
|Лацио (Рим)
|0:0
|СПАЛ (Феррара)