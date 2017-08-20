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    Симоне Паломби - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Симоне
    Фамилия Паломби
    Команда Порденоне
    Состав Основной
    Родной город Тиволи
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 апреля 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2017 1' -67' Лацио (Рим) 0:0 СПАЛ (Феррара)
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