Ахмед Каши - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Каши
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Каши
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -88'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|30.04.2016
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|71'
|19.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|26.09.2015
|1' -86'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|19.09.2015
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|15.09.2015
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|12.09.2015
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|29.08.2015
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|23'
|22.08.2015
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.08.2015
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|15.08.2015
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|85'
|08.08.2015
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)