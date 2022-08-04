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    Хенри Агбо Уче - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Хенри Агбо
    Фамилия Уче
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Кано-Сити
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,60
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 77' - 90' Базель 2:2 Слован Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 69' -122' Слован (Братислава) 2:3
    (3:4)п    		 Олимпиакос (Пирей)
    90'
    04.08.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:1 Слован (Братислава)
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