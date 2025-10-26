Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Хенри Агбо Уче - статистика

Актобе
4 декабря 1995 (30), Кано-Сити
#4 | Полузащитник
186 см
Нигерия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Актобе
16
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
2 : 2
26.10.2025
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
5 : 3
19.10.2025
Актобе
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
1 : 0
27.09.2025
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау
2 : 1
20.09.2025
Актобе
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
1 : 0
14.09.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 2
24.08.2025
Жетысу
71' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
2 : 1
17.08.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Елимай
2 : 1
10.08.2025
Актобе
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
0 : 1
03.08.2025
Женис
1' - 76'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
0 : 0
20.07.2025
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
05.07.2025
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Туран
0 : 3
29.06.2025
Актобе
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
0 : 1
22.06.2025
Астана
1' - 61'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
14.06.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
1 : 2
30.05.2025
Кайрат
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Актобе
1 : 0
26.04.2025
Улытау
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
2 : 0
19.04.2025
Актобе
1' - 90'
65'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
4 : 1
06.04.2025
Кайсар
25' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 4
30.03.2025
Актобе
1' - 90'
8'
23'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Актобе
2 : 1
09.03.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
0 : 0
01.03.2025
Актобе
1' - 90'
Главные новости
Слуцкий – о внешности игроков: «Отталкивают друг друга в очереди к зеркалу перед матчами, дамские угодники»
09:26
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
2
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
5
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
1
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
3
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
6
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+