Хенри Агбо Уче - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Хенри Агбо
|Фамилия
|Уче
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кано-Сити
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,60
млн
|Имя
|Хенри Агбо
|Фамилия
|Уче
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кано-Сити
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|77' - 90'
|Базель
|2:2
|Слован
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|69' -122'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|90'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)