Лубамбо Мусонда - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Лубамбо
|Фамилия
|Мусонда
|Команда
|Хорсенс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Лубамбо
|Фамилия
|Мусонда
|Команда
|Хорсенс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|90'
|26.02.2023
|46' - 90'
|Хорсенс
|0:3
|Виборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Брондбю
|5:2
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хорсенс
|20
|3
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|90'
|26.02.2023
|46' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|19.02.2023
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|5:2
|Хорсенс (Хорсенс)
|45'
|13.11.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|37'
|04.11.2022
|1' -72'
|Хорсенс (Хорсенс)
|5:1
|Рандерс (Рандерс)
|28.10.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|23.10.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|16.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|20'
|10.10.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|16.09.2022
|1' -88'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Нордшелланд (Фарум)
|12.09.2022
|1' -67'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|04.09.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|26.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|22.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|12.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|57' 90'
|05.08.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|31.07.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|25.07.2022
|1' -85'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|73'
|17.07.2022
|1' -88'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|61' 85'