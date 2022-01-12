Пабло Ганет - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Ганет
|Команда
|Сан-Себастьян де лос Рейес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Ганет
|Команда
|Сан-Себастьян де лос Рейес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|5
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2022
|1' -72'
|Сенегал
|3:1
|Экваториальная Гвинея
|57'
|26.01.2022
|1' -120'
|Мали
|0:0
(5:6)п
|Экваториальная Гвинея
|43'
|20.01.2022
|1' -90'
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|38'
|16.01.2022
|1' -90'
|Алжир
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|12.01.2022
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Кот-д'Ивуар