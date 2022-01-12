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    Пабло Ганет - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Пабло
    Фамилия Ганет
    Команда Сан-Себастьян де лос Рейес
    Состав Основной
    Родной город Малага
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экваториальная Гвинея 5 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2022 1' -72' Сенегал 3:1 Экваториальная Гвинея
    57'
    26.01.2022 1' -120' Мали 0:0
    (5:6)п    		 Экваториальная Гвинея
    43'
    20.01.2022 1' -90' Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея
    38'
    16.01.2022 1' -90' Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея
    12.01.2022 1' -90' Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар
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