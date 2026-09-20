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ПАОК
Ариц Элустондо
Статистика
€ 1,50 млн
Ариц Элустондо - статистика
ПАОК
28 марта 1994 (32)
#6 | Защитник
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 73'
73'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 15'
15'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Бранн
3 : 2
27.08.2026
ПАОК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
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Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
4
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 73'
73'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 15'
15'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
4 : 0
23.08.2026
Левадиакос
1' - 90'
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