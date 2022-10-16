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    Ариц Элустондо - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Ариц
    Фамилия Элустондо
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 марта 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 16 0 1 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2023 1' -66' Реал (Мадрид) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    65'
    21.01.2023 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    36'
    14.01.2023 1' -76' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    08.01.2023 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    31.12.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    06.11.2022 1' -17' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    17'
    30.10.2022 71' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    22.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    16.10.2022 68' -90' Сельта (Виго) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    09.10.2022 1' -81' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    75'
    02.10.2022 1' -83' Жирона (Жирона) 3:5 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    18.09.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    84'
    11.09.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    03.09.2022 71' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    27.08.2022 61' -90' Эльче (Эльче) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.08.2022 1' -78' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:4 Барселона (Барселона)
    21'
    14.08.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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