Ариц Элустондо - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Ариц
|Фамилия
|Элустондо
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Ариц
|Фамилия
|Элустондо
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|16
|0
|1
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2023
|1' -66'
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|65'
|21.01.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|36'
|14.01.2023
|1' -76'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|08.01.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.12.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|06.11.2022
|1' -17'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|17'
|30.10.2022
|71' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|16.10.2022
|68' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.10.2022
|1' -81'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|75'
|02.10.2022
|1' -83'
|Жирона (Жирона)
|3:5
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.09.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|84'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|03.09.2022
|71' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|27.08.2022
|61' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.08.2022
|1' -78'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|21'
|14.08.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)