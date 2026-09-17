Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Вальтер Каннеман - статистика

Гремио
14 марта 1991 (35)
#4 | Защитник
183 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
44'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
5
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
44'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
46' - 90'
61'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
2 : 1
08.08.2026
Сан-Паулу
90' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 1
27.07.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
1' - 90'
41'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
03.05.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
0 : 0
06.04.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
17.03.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
Был в запасе
Главные новости
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
4
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
2
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
2
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+