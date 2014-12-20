Икер Эрнандес - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Эрнандес
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Урниета
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Эрнандес
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Урниета
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2014
|80' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)