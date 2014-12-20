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    Икер Эрнандес - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Икер
    Фамилия Эрнандес
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Молодежный
    Родной город Урниета
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2014 80' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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