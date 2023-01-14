Фредди Вудман - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Фредди
|Фамилия
|Вудман
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 марта 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Фредди
|Фамилия
|Вудман
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 марта 1997 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Престон
|2:0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|89'
|28.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|2:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Халл Сити
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|36
|-1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|04.03.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Престон (Престон)
|89'
|28.02.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|25.02.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|18.02.2023
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Престон (Престон)
|15.02.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:0
|Престон (Престон)
|04.02.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.01.2023
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:2
|Престон (Престон)
|14.01.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:4
|Норвич Сити (Норвич)
|02.01.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|29.12.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|26.12.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|17.12.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|10.12.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Престон (Престон)
|12.11.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:4
|Миллуолл (Лондон)
|04.11.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Престон (Престон)
|01.11.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|29.10.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|22.10.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|4:2
|Престон (Престон)
|18.10.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:1
|Престон (Престон)
|15.10.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Престон (Престон)
|08.10.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
|Престон (Престон)
|05.10.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.10.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Престон (Престон)
|17.09.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|13.09.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|03.09.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Престон (Престон)
|27.08.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Престон (Престон)
|20.08.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|16.08.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|13.08.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Престон (Престон)
|77'
|06.08.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.07.2022
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Престон (Престон)