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    Фредди Вудман - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Фредди
    Фамилия Вудман
    Команда Престон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 марта 1997 (26 лет)
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Престон 2:0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 36 тур
    04.03.2023 1' - 90' Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    89'
    28.02.2023 1' - 90' Престон 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 1' - 90' Престон 2:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 1' - 90' Халл Сити 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 1' - 90' Престон 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 36 -1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -90' Престон (Престон) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    04.03.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Престон (Престон)
    89'
    28.02.2023 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    25.02.2023 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    18.02.2023 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Престон (Престон)
    15.02.2023 1' -90' Престон (Престон) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    11.02.2023 1' -90' Бернли (Бернли) 3:0 Престон (Престон)
    04.02.2023 1' -90' Престон (Престон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.01.2023 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:2 Престон (Престон)
    14.01.2023 1' -90' Престон (Престон) 0:4 Норвич Сити (Норвич)
    02.01.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    29.12.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Престон (Престон)
    26.12.2022 1' -90' Престон (Престон) 1:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    17.12.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    10.12.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Престон (Престон)
    12.11.2022 1' -90' Престон (Престон) 2:4 Миллуолл (Лондон)
    04.11.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 1:2 Престон (Престон)
    01.11.2022 1' -90' Престон (Престон) 1:0 Суонси (Суонси)
    29.10.2022 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    22.10.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 4:2 Престон (Престон)
    18.10.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:1 Престон (Престон)
    15.10.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.10.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Престон (Престон)
    08.10.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3 Престон (Престон)
    05.10.2022 1' -90' Престон (Престон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.10.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Престон (Престон)
    17.09.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    13.09.2022 1' -90' Престон (Престон) 1:1 Бернли (Бернли)
    03.09.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    31.08.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    27.08.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:0 Престон (Престон)
    20.08.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    16.08.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    13.08.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:1 Престон (Престон)
    77'
    06.08.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.07.2022 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Престон (Престон)
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