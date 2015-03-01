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    Дмитрий Антонов - статистика

    #54 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Игоревич
    Фамилия Антонов
    Команда Металлист
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2015 86' -90' Динамо (Киев) 3:0 Металлист (Харьков)
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