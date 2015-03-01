Дмитрий Антонов - статистика
#54 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Антонов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|63
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Антонов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2015
|86' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Металлист (Харьков)