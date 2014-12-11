Александер Коррин - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Коррин
|Команда
|Мехелен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1994 (29 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Коррин
|Команда
|Мехелен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локерен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Локерен (Локерен)