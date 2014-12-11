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    Александер Коррин - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Александер
    Фамилия Коррин
    Команда Мехелен
    Состав Основной
    Родной город Гент
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1994 (29 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локерен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Локерен (Локерен)
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