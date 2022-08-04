Юджен Энса - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Юджен
|Фамилия
|Энса
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Юджен
|Фамилия
|Энса
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|12
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -60'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Аустрия (Вена)
|27.10.2022
|1' -72'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|13.10.2022
|59' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|72' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|1' -56'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|08.09.2022
|76' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|25.08.2022
|1' -73'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|79'
|18.08.2022
|1' -55'
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|11.08.2022
|1' -68'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|39'
|28.07.2022
|1' -81'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|21.07.2022
|1' -75'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
|Динамо (Минск)
|64'