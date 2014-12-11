Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симоне Минелли - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Симоне
    Фамилия Минелли
    Команда Фиорентина
    Состав Молодежный
    Родной город Карпи
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 1997 (26 лет)
    Рост 166
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фиорентина 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 24' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Динамо (Минск)
    87' 75'
    • Читайте нас: 
    11