Симоне Минелли - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Минелли
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Карпи
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1997 (26 лет)
|Рост
|166
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Минелли
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Карпи
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1997 (26 лет)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|24' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Динамо (Минск)
|87' 75'