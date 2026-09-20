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ПАОК
Джонджо Кенни
Статистика
€ 2,50 млн
Джонджо Кенни - статистика
ПАОК
15 марта 1997 (29)
#3 | Защитник
Англия
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 90'
3'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Бранн
3 : 2
27.08.2026
ПАОК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
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Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
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Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 90'
3'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
4 : 0
23.08.2026
Левадиакос
1' - 90'
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