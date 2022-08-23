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    Алекс Ивоби - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Ивоби
    Команда Эвертон
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 мая 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Эвертон 1:0 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 27 тур
    05.03.2023 1' - 89' Ноттингем Форест 2:2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 90' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 1' - 70' Эвертон 0:2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    64'
    13.02.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 52' -90' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    23.08.2022 1' -90' Флитвуд (Флитвуд) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    28'
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