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    Флорин Андоне - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Флорин
    Фамилия Андоне
    Команда Лас-Пальмас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Кадис (Кадис)
    15.05.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Реал (Мадрид)
    12.05.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:0 Кадис (Кадис)
    07.05.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 3:0 Эльче (Эльче)
    28.02.2022 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:0 Кадис (Кадис)
    22.01.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:2 Кадис (Кадис)
    18.01.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    09.01.2022 61' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    71'
    03.01.2022 55' -90' Кадис (Кадис) 0:1 Севилья (Севилья)
    05.12.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 3:1 Кадис (Кадис)
    28.11.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:4 Атлетико (Мадрид)
    21.11.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 4:0 Кадис (Кадис)
    31.10.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    26.10.2021 71' -90' Вильярреал (Вильярреал) 3:3 Кадис (Кадис)
    23.10.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    26.09.2021 1' -67' Райо Вальекано (Мадрид) 3:1 Кадис (Кадис)
    23.09.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Барселона (Барселона)
    12.09.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    29.08.2021 68' -90' Кадис (Кадис) 2:3 Осасуна (Памплона)
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