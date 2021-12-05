Флорин Андоне - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Флорин
|Фамилия
|Андоне
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Флорин
|Фамилия
|Андоне
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Реал (Мадрид)
|12.05.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|28.02.2022
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|18.01.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|09.01.2022
|61' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|71'
|03.01.2022
|55' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Кадис (Кадис)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:4
|Атлетико (Мадрид)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|26.10.2021
|71' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:3
|Кадис (Кадис)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|26.09.2021
|1' -67'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:1
|Кадис (Кадис)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Барселона (Барселона)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|29.08.2021
|68' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:3
|Осасуна (Памплона)