Тило Керер - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Тило
|Фамилия
|Керер
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тюбинген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Тило
|Фамилия
|Керер
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тюбинген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|АЕК
|0:2
|Вест Хэм
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|87'
|01.03.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|18
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|4:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|19.02.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Вест Хэм (Лондон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|04.02.2023
|1' -46'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:1
|Вест Хэм (Лондон)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|04.01.2023
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:2
|Вест Хэм (Лондон)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|26.12.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Вест Хэм (Лондон)
|12.11.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:2
|Лестер (Лестер)
|06.11.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|30.10.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|78'
|24.10.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|19.10.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|16.10.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Вест Хэм (Лондон)
|09.10.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|Фулхэм (Лондон)
|83'
|01.10.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|18.09.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|03.09.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|90'
|31.08.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|34'
|28.08.2022
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|21.08.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|20'