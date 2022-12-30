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    Тило Керер - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Тило
    Фамилия Керер
    Команда Вест Хэм
    Состав Основной
    Родной город Тюбинген
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' АЕК 0:2 Вест Хэм Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    87'
    01.03.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 Был в запасе Вест Хэм 4:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 18 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 4:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    19.02.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Вест Хэм (Лондон)
    11.02.2023 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Челси (Лондон)
    04.02.2023 1' -46' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:1 Вест Хэм (Лондон)
    21.01.2023 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    14.01.2023 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    04.01.2023 1' -90' Лидс (Лидс) 2:2 Вест Хэм (Лондон)
    30.12.2022 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    26.12.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Вест Хэм (Лондон)
    12.11.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:2 Лестер (Лестер)
    06.11.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    30.10.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    78'
    24.10.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:0 Борнмут (Борнмут)
    19.10.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    16.10.2022 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Вест Хэм (Лондон)
    09.10.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 3:1 Фулхэм (Лондон)
    83'
    01.10.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    18.09.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    03.09.2022 1' -90' Челси (Лондон) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    90'
    31.08.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
    34'
    28.08.2022 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:1 Вест Хэм (Лондон)
    21.08.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    20'
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