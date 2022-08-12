Хесус Корона - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Корона
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1993 (30 лет)
|Рост
|165
|Вес
|62
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Корона
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1993 (30 лет)
|Рост
|165
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2022
|1' -63'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)