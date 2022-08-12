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    Хесус Корона - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Хесус
    Фамилия Корона
    Команда Севилья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 января 1993 (30 лет)
    Рост 165
    Вес 62
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2022 1' -63' Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
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