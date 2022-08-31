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    Олег Кожемякин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Олег
    Отчество Андреевич
    Фамилия Кожемякин
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 мая 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Вес 79
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Торпедо 0:1 Урал Россия. Премьер-лига, 19 тур
    05.03.2023 34' - 90' Краснодар 2:2 Торпедо Россия. Премьер-лига, 18 тур
    26.02.2023 1' - 90' Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    25'
    Статистика по турнирам
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