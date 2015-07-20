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    Иван Борсяков - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Иван
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Борсяков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 182
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витязь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.07.2015 76' -90' Витязь (Подольск) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
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