Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 1
Команды
Рубин Я
Олег Коротков
Статистика
Олег Коротков - статистика
Рубин Я
4 июня 1997 (29)
#77 | Нападающий
175 см | 68 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Кызылташ
2 : 0
12.09.2026
Рубин Я
47' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Рубин Я
4 : 1
29.08.2026
Дружба
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нарт
11
0
0
1
0
Рубин Я
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Кызылташ
2 : 0
12.09.2026
Рубин Я
47' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Рубин Я
4 : 1
29.08.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Нарт
0 : 1
22.08.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Рубин Я
2 : 1
15.08.2026
Нефтяник
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
09.08.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Рубин Я
3 : 2
01.08.2026
Ангушт
1' - 87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
25.07.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Чайка-М
1 : 2
13.06.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Нарт
1 : 0
23.05.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Дружба
3 : 2
16.05.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Ангушт
0 : 3
08.05.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Нарт
0 : 1
02.05.2026
Победа
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Астрахань
1 : 1
25.04.2026
Нарт
1' - 90'
53'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Нарт
0 : 0
18.04.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Ростов-2
0 : 1
11.04.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Нарт
5 : 0
04.04.2026
Нефтяник
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
1
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
1
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+