Джеймс Коллинс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Коллинс
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ковентри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Коллинс
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ковентри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -61'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.08.2022
|67' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)