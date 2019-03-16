|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|29
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|18.05.2019
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Дижон (Дижон)
|11.05.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|05.05.2019
|1' -90'
|Нант (Нант)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|28.04.2019
|1' -90'
|Кан (Кан)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|19.04.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|3:2
|Ренн (Ренн)
|12.04.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Амьен (Амьен)
|06.04.2019
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|31.03.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|16.03.2019
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|12.03.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|03.03.2019
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|08.02.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|43'
|02.02.2019
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|26.01.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Монако (Монако)
|20.01.2019
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|71'
|13.01.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|22.12.2018
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|08.12.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Дижон (Дижон)
|05.12.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|02.12.2018
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Дижон (Дижон)
|24.11.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|03.11.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:4
|Ним (Ним)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:2
|Дижон (Дижон)
|20.10.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Лилль (Лилль)
|06.10.2018
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|29.09.2018
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|31'
|26.09.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:3
|Лион (Лион)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|15.09.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:3
|Анжер (Анжер)
|01.09.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Кан (Кан)
|18.08.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Нант (Нант)
|11.08.2018
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Дижон (Дижон)
|80'