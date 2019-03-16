Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Седрик Ямбере - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Седрик
    Фамилия Ямбере
    Состав Основной
    Родной город Пеллегрин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 ноября 1990 (32 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 29 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    18.05.2019 1' -90' ПСЖ (Париж) 4:0 Дижон (Дижон)
    11.05.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    05.05.2019 1' -90' Нант (Нант) 3:0 Дижон (Дижон)
    28.04.2019 1' -90' Кан (Кан) 1:0 Дижон (Дижон)
    19.04.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 3:2 Ренн (Ренн)
    12.04.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Амьен (Амьен)
    06.04.2019 1' -90' Лион (Лион) 1:3 Дижон (Дижон)
    31.03.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Ницца (Ницца)
    16.03.2019 1' -90' Генгам (Генгам) 1:0 Дижон (Дижон)
    12.03.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 0:4 ПСЖ (Париж)
    09.03.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:1 Реймс (Реймс)
    03.03.2019 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Дижон (Дижон)
    08.02.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 1:2 Марсель (Марсель)
    43'
    02.02.2019 1' -90' Анжер (Анжер) 1:0 Дижон (Дижон)
    26.01.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Монако (Монако)
    20.01.2019 1' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Дижон (Дижон)
    71'
    13.01.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    22.12.2018 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Дижон (Дижон)
    08.12.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Дижон (Дижон)
    05.12.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 2:1 Генгам (Генгам)
    02.12.2018 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Дижон (Дижон)
    24.11.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Бордо (Бордо)
    03.11.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 0:4 Ним (Ним)
    27.10.2018 Был в запасе Монако (Монако) 2:2 Дижон (Дижон)
    20.10.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:2 Лилль (Лилль)
    06.10.2018 1' -90' Амьен (Амьен) 1:0 Дижон (Дижон)
    29.09.2018 1' -90' Страсбур (Страсбур) 3:0 Дижон (Дижон)
    31'
    26.09.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 0:3 Лион (Лион)
    22.09.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Дижон (Дижон)
    15.09.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 1:3 Анжер (Анжер)
    01.09.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Кан (Кан)
    18.08.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Нант (Нант)
    11.08.2018 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Дижон (Дижон)
    80'
    • Читайте нас: 
    11