Гильерме - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Гильерме
|Фамилия
|Коста Маркес
|Команда
|Гуанчжоу Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Имя
|Гильерме
|Фамилия
|Коста Маркес
|Команда
|Гуанчжоу Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Йени Малатьяспор
|1
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Йени Малатьяспор (Малатья)
|1:0
|Партизан (Белград)
|01.08.2019
|Был в запасе
|Олимпия (Любляна)
|0:1
|Йени Малатьяспор (Малатья)
|25.07.2019
|Был в запасе
|Йени Малатьяспор (Малатья)
|2:2
|Олимпия (Любляна)
|90'