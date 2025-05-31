Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Квинси Мениг - статистика

Завершил карьеру
19 августа 1995 (31), Амстердам
#11 | Нападающий
174 см
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сивасспор
13
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
3 : 1
19.04.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
1 : 1
05.04.2025
Сивасспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
3 : 1
09.03.2025
Гезтепе
87' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Газиантеп
2 : 1
15.02.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Эюпспор
1 : 0
31.01.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
20.01.2025
Сивасспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Сивасспор
0 : 0
21.12.2024
Самсунспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Сивасспор
2 : 3
08.12.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
2 : 1
29.11.2024
Сивасспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
4 : 0
10.11.2024
Сивасспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Сивасспор
2 : 1
02.11.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
2 : 4
25.10.2024
Сивасспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
68' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
3 : 2
05.10.2024
Сивасспор
46' - 90'
57'
87'
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
76' - 90'
82'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
0 : 0
11.08.2024
Трабзонспор
69' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
1
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
1
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+