Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Турция. Суперлига, 36 тур
Турция. Суперлига, 35 тур
Турция. Суперлига, 34 тур
Турция. Суперлига, 32 тур
Турция. Суперлига, 30 тур
Турция. Суперлига, 29 тур
Турция. Суперлига, 28 тур
Турция. Суперлига, 27 тур
Турция. Суперлига, 26 тур
Турция. Суперлига, 24 тур
Турция. Суперлига, 22 тур
Турция. Суперлига, 20 тур
Турция. Суперлига, 17 тур
Турция. Суперлига, 16 тур
Турция. Суперлига, 15 тур
Турция. Суперлига, 14 тур
Турция. Суперлига, 13 тур
Турция. Суперлига, 12 тур
Турция. Суперлига, 11 тур
Турция. Суперлига, 10 тур