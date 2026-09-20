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Норвегия. Элитсериен
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Лиллестрем
Рубен Габриэльсен
Статистика
Рубен Габриэльсен - статистика
Лиллестрем
Завершил карьеру
10 марта 1992 (34)
#28 | Защитник
187 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Викинг
3 : 0
20.09.2026
Лиллестрем
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Лиллестрем
1 : 2
17.09.2026
Торренсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
2 : 0
12.09.2026
Волеренга
1' - 90'
25'
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
1' - 7'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Норвегия. Элитсериен 2024
Норвегия. Элитсериен 2023
США. МЛС 2022
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига наций 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Норвегия. Элитсериен 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лиллестрем
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Лиллестрем
1 : 2
17.09.2026
Торренсе
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
1' - 7'
Лига Европы, 4 раунд
Эгнатия
0 : 0
20.08.2026
Лиллестрем
1' - 90'
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