Рубен Габриэльсен - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Габриэльсен
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1992 (31 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Габриэльсен
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1992 (31 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остин
|31
|2
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|16.10.2022
|1' -123'
|Остин (Остин)
|3:2
(3:1)п
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.10.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|18.09.2022
|1' -70'
|Остин (Остин)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|15.09.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|3:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|80'
|11.09.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:0
|Остин (Остин)
|68'
|04.09.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:0
|Остин (Остин)
|01.09.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:2
|Портленд (Портленд)
|27.08.2022
|1' -88'
|Остин (Остин)
|4:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|21.08.2022
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|2:1
|Остин (Остин)
|14.08.2022
|1' -85'
|Остин (Остин)
|4:3
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|68'
|07.08.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|3:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|31.07.2022
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:2
|Остин (Остин)
|17.07.2022
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|1:1
|Остин (Остин)
|13.07.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|10.07.2022
|1' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|0:3
|Остин (Остин)
|05.07.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:3
|Остин (Остин)
|01.07.2022
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:1
|Остин (Остин)
|26.06.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|2:2
|Даллас (Даллас)
|20'
|19.06.2022
|1' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Остин (Остин)
|30.05.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:1
|Остин (Остин)
|19.05.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:2
|Остин (Остин)
|13'
|15.05.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Остин (Остин)
|09.05.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|30.04.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Остин (Остин)
|24.04.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|3:0
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|45'
|17.04.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:3
|Остин (Остин)
|90'
|11.04.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|03.04.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Остин (Остин)
|20.03.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|13.03.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:0
|Остин (Остин)
|07.03.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|5:1
|Интер (Майами)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|5:0
|Цинциннати (Цинциннати)