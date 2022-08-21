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    Рубен Габриэльсен - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Рубен
    Фамилия Габриэльсен
    Команда Лиллестрем
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 марта 1992 (31 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 31 2 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    16.10.2022 1' -123' Остин (Остин) 3:2
    (3:1)п    		 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.10.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
    18.09.2022 1' -70' Остин (Остин) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    15.09.2022 1' -90' Остин (Остин) 3:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    80'
    11.09.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 3:0 Остин (Остин)
    68'
    04.09.2022 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 3:0 Остин (Остин)
    01.09.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:2 Портленд (Портленд)
    27.08.2022 1' -88' Остин (Остин) 4:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    21.08.2022 1' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 2:1 Остин (Остин)
    14.08.2022 1' -85' Остин (Остин) 4:3 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    68'
    07.08.2022 1' -90' Остин (Остин) 3:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    31.07.2022 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:2 Остин (Остин)
    17.07.2022 1' -90' Даллас (Даллас) 1:1 Остин (Остин)
    13.07.2022 1' -90' Остин (Остин) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    10.07.2022 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 0:3 Остин (Остин)
    05.07.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 2:3 Остин (Остин)
    01.07.2022 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:1 Остин (Остин)
    26.06.2022 1' -90' Остин (Остин) 2:2 Даллас (Даллас)
    20'
    19.06.2022 1' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Остин (Остин)
    30.05.2022 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:1 Остин (Остин)
    19.05.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    13'
    15.05.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Остин (Остин)
    09.05.2022 1' -90' Остин (Остин) 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    30.04.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Остин (Остин)
    24.04.2022 1' -90' Остин (Остин) 3:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    45'
    17.04.2022 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:3 Остин (Остин)
    90'
    11.04.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    03.04.2022 1' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Остин (Остин)
    20.03.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:1 Сиэтл (Сиэтл)
    13.03.2022 1' -90' Портленд (Портленд) 1:0 Остин (Остин)
    07.03.2022 Был в запасе Остин (Остин) 5:1 Интер (Майами)
    27.02.2022 Был в запасе Остин (Остин) 5:0 Цинциннати (Цинциннати)
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