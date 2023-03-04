Абзал Бейсебеков - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Абзал
|Фамилия
|Бейсебеков
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Абзал
|Фамилия
|Бейсебеков
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Жетысу
|0:2
|Астана
|Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
|77'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Астана
|2:1
|Шахтер
|Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астана
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:2
|Астана (Астана)
|77'
|04.03.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:1
|Шахтер (Караганда)