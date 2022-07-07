Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Янис Икаунекс - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Янис
    Фамилия Икаунекс
    Команда Лиепая
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КуПС 5 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 3:0 КуПС (Купио)
    77'
    04.08.2022 1' -90' КуПС (Купио) 0:2 Янг Бойз (Берн)
    28.07.2022 1' -90' Милсами (Оргеев) 1:4 КуПС (Купио)
    21.07.2022 1' -90' КуПС (Купио) 2:2 Милсами (Оргеев)
    46'
    07.07.2022 1' -90' КуПС (Купио) 2:0 Дила (Гори)
    32'
    • Читайте нас: 
    11