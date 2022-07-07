Янис Икаунекс - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Икаунекс
|Команда
|Лиепая
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Икаунекс
|Команда
|Лиепая
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КуПС
|5
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|77'
|04.08.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|28.07.2022
|1' -90'
|Милсами (Оргеев)
|1:4
|КуПС (Купио)
|21.07.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|2:2
|Милсами (Оргеев)
|46'
|07.07.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|2:0
|Дила (Гори)
|32'