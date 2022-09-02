Ярослав Яроцкий - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Яроцкий
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Яроцкий
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|12
|0
|0
|0
|0
|Витебск
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|84' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|1' -31'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|30.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|23.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Слуцк (Слуцк)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|15.10.2022
|76' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|08.10.2022
|1' -63'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|17.09.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|02.09.2022
|84' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Арсенал (Дзержинск)
|27.08.2022
|76' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|20.08.2022
|71' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|12.08.2022
|65' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.07.2022
|46' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|1' -57'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|13.05.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|08.05.2022
|73' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|22.04.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)
|17.04.2022
|85' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|11.04.2022
|66' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:0
|Витебск (Витебск)
|03.04.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)
|19.03.2022
|75' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Витебск (Витебск)
|82'