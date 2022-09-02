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    Ярослав Яроцкий - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Ярослав
    Фамилия Яроцкий
    Команда Витебск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 марта 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слуцк 12 0 0 0 0
    Витебск 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 84' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Слуцк (Слуцк)
    06.11.2022 1' -31' Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    30.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    23.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Слуцк (Слуцк)
    19.10.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    15.10.2022 76' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    08.10.2022 1' -63' Слуцк (Слуцк) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    17.09.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    09.09.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    02.09.2022 84' -90' Слуцк (Слуцк) 1:0 Арсенал (Дзержинск)
    27.08.2022 76' -90' Минск (Минск) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    20.08.2022 71' -90' Слуцк (Слуцк) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    12.08.2022 65' -90' Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    29.07.2022 46' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    17.06.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    28.05.2022 1' -57' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    13.05.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:1 Гомель (Гомель)
    08.05.2022 73' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Витебск (Витебск)
    22.04.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 2:2 Витебск (Витебск)
    17.04.2022 85' -90' Витебск (Витебск) 0:3 Славия-Мозырь (Мозырь)
    11.04.2022 66' -90' Арсенал (Дзержинск) 0:0 Витебск (Витебск)
    03.04.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 1:1 Минск (Минск)
    19.03.2022 75' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Витебск (Витебск)
    82'
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