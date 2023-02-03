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    Денис Адамов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Денис
    Отчество Андреевич
    Фамилия Адамов
    Команда Сочи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 февраля 1998 (25 лет)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    10.02.2023 1' - 90' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    03.02.2023 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 1:0 Сочи (Сочи)
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