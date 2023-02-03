Денис Адамов - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Денис
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Адамов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 февраля 1998 (25 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Денис
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Адамов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 февраля 1998 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|03.02.2023
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Сочи (Сочи)