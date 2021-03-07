Артуро Калабрези - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Артуро
|Фамилия
|Калабрези
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Артуро
|Фамилия
|Калабрези
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|3
|0
|0
|0
|0
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:3
|Кальяри (Кальяри)
|02.05.2021
|81' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:2
|Рома (Рим)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|4:3
|Парма (Парма)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Верона (Верона)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|14.03.2021
|81' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|07.03.2021
|87' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Кальяри (Кальяри)
|19.02.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Торино (Турин)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|09.01.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|06.01.2021
|71' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:5
|Рома (Рим)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Кальяри (Кальяри)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)