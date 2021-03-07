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    Артуро Калабрези - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Артуро
    Фамилия Калабрези
    Команда Пиза
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 марта 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 3 0 0 0 0
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:3 Кальяри (Кальяри)
    02.05.2021 81' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    25.04.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:2 Рома (Рим)
    21.04.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    17.04.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 4:3 Парма (Парма)
    11.04.2021 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    03.04.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Верона (Верона)
    20.03.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    14.03.2021 81' -90' Кальяри (Кальяри) 1:3 Ювентус (Турин)
    07.03.2021 87' -90' Сампдория (Генуя) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    03.03.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Болонья (Болонья)
    28.02.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Кальяри (Кальяри)
    19.02.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Торино (Турин)
    14.02.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    07.02.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    31.01.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    24.01.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    09.01.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    06.01.2021 71' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    03.01.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:0 Болонья (Болонья)
    23.12.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    20.12.2020 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    16.12.2020 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    13.12.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:5 Рома (Рим)
    05.12.2020 Был в запасе Интер (Милан) 3:1 Болонья (Болонья)
    29.11.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    08.11.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Наполи (Неаполь)
    31.10.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:2 Кальяри (Кальяри)
    24.10.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    18.10.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
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