Пабло де Бласис - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|де Бласис
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|де Бласис
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|20
|2
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Эйбар (Эйбар)
|16.07.2020
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|90' 90'
|12.07.2020
|77' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:2
|Эйбар (Эйбар)
|09.07.2020
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Леганес (Леганес)
|06.07.2020
|77' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|02.07.2020
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|28.06.2020
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|16'
|25.06.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|20.06.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|17.06.2020
|82' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|14.06.2020
|1' -78'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Эйбар (Эйбар)
|60'
|10.03.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|07.03.2020
|57' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|29.02.2020
|84' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|22.02.2020
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|5:0
|Эйбар (Эйбар)
|07.02.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|02.02.2020
|75' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|26.01.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|18.01.2020
|80' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|04.01.2020
|71' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|20.12.2019
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Гранада (Гранада)
|14.12.2019
|82' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Хетафе (Хетафе)
|30.11.2019
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:1
|Эйбар (Эйбар)
|24.11.2019
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|09.11.2019
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:4
|Реал (Мадрид)
|03.11.2019
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|31.10.2019
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|90'
|26.10.2019
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|19.10.2019
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|04.10.2019
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|26.09.2019
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:2
|Севилья (Севилья)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|01.09.2019
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:2
|Эйбар (Эйбар)
|24.08.2019
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|17.08.2019
|83' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)