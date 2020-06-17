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    Пабло де Бласис - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Пабло
    Фамилия де Бласис
    Команда Эйбар
    Состав Основной
    Родной город Ла-Плата
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 165
    Стоимость:
    € 1,40
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 20 2 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2020 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:0 Эйбар (Эйбар)
    16.07.2020 1' -90' Эйбар (Эйбар) 3:1 Вальядолид (Вальядолид)
    90' 90'
    12.07.2020 77' -90' Эспаньол (Барселона) 0:2 Эйбар (Эйбар)
    09.07.2020 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:0 Леганес (Леганес)
    06.07.2020 77' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    02.07.2020 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:2 Осасуна (Памплона)
    28.06.2020 1' -90' Гранада (Гранада) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    16'
    25.06.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    20.06.2020 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    17.06.2020 82' -90' Эйбар (Эйбар) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    14.06.2020 1' -78' Реал (Мадрид) 3:1 Эйбар (Эйбар)
    60'
    10.03.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    07.03.2020 57' -90' Эйбар (Эйбар) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    29.02.2020 84' -90' Эйбар (Эйбар) 3:0 Леванте (Валенсия)
    22.02.2020 Был в запасе Барселона (Барселона) 5:0 Эйбар (Эйбар)
    07.02.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    02.02.2020 75' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Бетис (Севилья)
    26.01.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    18.01.2020 80' -90' Эйбар (Эйбар) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    04.01.2020 71' -90' Валенсия (Валенсия) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    20.12.2019 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:0 Гранада (Гранада)
    14.12.2019 82' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    08.12.2019 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Хетафе (Хетафе)
    30.11.2019 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:1 Эйбар (Эйбар)
    24.11.2019 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    09.11.2019 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:4 Реал (Мадрид)
    03.11.2019 1' -90' Леганес (Леганес) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    31.10.2019 1' -90' Эйбар (Эйбар) 2:1 Вильярреал (Вильярреал)
    90'
    26.10.2019 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    19.10.2019 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:3 Барселона (Барселона)
    04.10.2019 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    26.09.2019 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:2 Севилья (Севилья)
    21.09.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    01.09.2019 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:2 Эйбар (Эйбар)
    24.08.2019 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    17.08.2019 83' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:1 Эйбар (Эйбар)
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