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Стефано Гори
Статистика
Стефано Гори - статистика
Завершил карьеру
9 марта 1996 (30), Брешиа
#66 | Вратарь
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
23
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Финал
Специя
2 : 3
01.06.2025
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, Финал
Кремонезе
0 : 0
29.05.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Специя
2 : 3
09.05.2025
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Реджана 1919
2 : 1
04.05.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Фрозиноне
2 : 2
25.04.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Мантова
2 : 2
13.04.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Специя
2 : 0
06.04.2025
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Специя
0 : 1
28.03.2025
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Чезена
0 : 0
15.03.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Специя
3 : 2
09.03.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Зюйдтироль
1 : 1
28.02.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Специя
0 : 1
23.02.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Модена
1 : 1
15.02.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Специя
2 : 2
09.02.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Циттаделла
0 : 2
01.02.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Специя
2 : 1
24.01.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Специя
1 : 1
12.01.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Бари
2 : 0
29.12.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Специя
1 : 1
26.12.2024
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Катанцаро
0 : 1
21.12.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Сампдория
0 : 0
14.12.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Специя
5 : 0
08.12.2024
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Палермо
2 : 0
01.12.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Специя
3 : 0
24.11.2024
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
0 : 3
10.11.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Специя
1 : 0
02.11.2024
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Брешиа
1 : 1
29.10.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Салернитана
0 : 2
19.10.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
1 : 0
05.10.2024
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Был в запасе
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