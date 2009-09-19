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    Игорь Шопин - статистика

    Полузащитник
    Имя Игорь
    Фамилия Шопин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 1978 (44 года)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2009 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:2 Говерла (Ужгород)
    19.09.2009 83' -90' 0:1 Говерла (Ужгород)
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