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€ 600 тыс

Ахмед Хассан - статистика

Аль-Иттифак
5 марта 1993 (33), Каир
#19 | Нападающий
191 см
Египет
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Иттифак
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Неом
1 : 1
21.05.2026
Аль-Иттифак
62' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
14.05.2026
Аль-Иттихад
80' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
09.04.2026
Аль-Рияд
69' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
07.03.2026
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Хазм
3 : 1
27.02.2026
Аль-Иттифак
1' - 61'
9'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия
4 : 0
23.02.2026
Аль-Иттифак
1' - 84'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Иттифак
4 : 3
19.02.2026
Аль-Фат
1' - 75'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
13.02.2026
Аль-Иттифак
72' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Иттифак
2 : 0
06.02.2026
Дамак
1' - 69'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
03.02.2026
Аль-Таавун
88' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
2 : 0
02.01.2026
Аль-Охдуд
71' - 90'
89'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттифак
2 : 2
30.12.2025
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
0 : 2
25.12.2025
Аль-Иттифак
1' - 77'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
1 : 1
08.11.2025
Аль-Иттифак
63' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак
1 : 3
26.09.2025
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун
4 : 1
18.09.2025
Аль-Иттифак
1' - 63'
13'
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